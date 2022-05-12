2022/05/12 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QcVyOHCgye8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو طالبات ينددون بقرار وزارة التربية لمعاقبة مدرس) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو طالبات ينددون بقرار وزارة التربية لمعاقبة مدرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).