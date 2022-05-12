انطلاق حملة خدمية خاصة بمناطق الاطراف تستمر 60 يوماً

2022/05/12 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الخميس، انطلاق حملة خدمية خاصة، تتلخص بتقديم الخدمات البلدية، الى مناطق واحياء اطراف بغداد.وقال المحافظ، في بيان تلقته /المعلومة/ على هامش اجتماع مع مديري بلديات اطراف بغداد، إن “الحملة تتعلق بمديرية بلديات اطراف بغداد، تتلخص اعمالها بتأهيل المتنزهات، واعمال التنظيفات والجزرات الوسطية، ورفع الانقاض من المناطق، […]

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