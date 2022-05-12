هالاند سر توتر علاقة ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ

2022/05/12 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةكشف تقرير صحفي ألماني، عن توتر علاقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ مع إدارة ناديه، بسبب محاولاتها لضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن تعاقده مع هالاند الثلاثاء الماضي، متفوقًا في السباق على العديد من كبار أندية أوروبا.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن كان يحاول مع هالاند حتى نهاية الأسبوع الماضي، حتى أخبر اللاعب المدير الرياضي حسن صالح حميديتش برفضه للعرض.

وأضافت الصحيفة: "ليفاندوفسكي منزعج، لأن إدارة بايرن ميونخ وضعت عقبات أمام تجديد عقده، بينما عرضت رقما كبيرا على هالاند لضمه، ولذلك لا يشعر البولندي بالتقدير مع البافاري وسيكون منفتحا لتغيير المشهد هذا الصيف".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، وحتى الآن لا يوجد أي جديد حول مستقبله.

ويترقب برشلونة موقف ليفاندوفسكي، خاصة وأن هذا التوتر سيساعد البارسا على حسم الصفقة، وعلى الجانب الآخر فإن بايرن لا ينوي التفريط في أحد نجوم الفريق، وسيبذل كل ما لديه لإقناعه بالتجديد

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