الاطار التنسيقي بشأن الانسداد السياسي: لا جديد!

2022/05/12 | 19:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لغاية الان لا توجد أي بوادر لانهاء الانسداد السياسي.

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