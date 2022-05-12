2022/05/12 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط سبعة اوكار لداعش الارهابي اثناء عملية تفتيش في جبال طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللواء الأول التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قوات من الجيش العراقي، والأجهزة الأمنية البطلة الأخرى، وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش شرع لبدء عملية تفتيش لملاحقة عصابات داعش الإجرامية في جبال طوزخرماتو ومناطق بيركانة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين".

واضافت انه "تم العثور على 7 أوكار للإرهاب تم معالجتها بشكل كامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط سبعة اوكار لداعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط سبعة اوكار لداعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).