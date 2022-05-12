كربلاء المقدسة تطلق خطة موسعة لتطبيق قوانين المرور ومحاسبة المخالفين

2022/05/12 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيمي

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، إطلاق خطة موسعة بمشاركة مختلف صنوف الأجهزة الأمنية لمحاسبة المخالفين من أصحاب المركبات والدراجات النارية بأنواعها.

وأوضح مدير إعلام قيادة الشرطة المقدم إحسان الأسدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة والاجهزة الامنية وقيادة عمليات كربلاء، باشرت بتطبيق خطة امنية في عموم المحافظة لمحاسبة المخالفين من اصحاب المركبات والدراجات النارية وتطبيق قوانين المرور".

وأضاف، أنه "تم نشر المفارز ونقاط التفتيش الامنية المؤقتة في عموم المحافظة، من اجل فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على جميع مخالفي الانظمة المرورية، ومحاسبة أصحاب الدراجات التي تحمل اكثر من شخص، أو تلك التي لا تحمل مستمسكات أصولية، فضلا عن محاسبة اصحاب العجلات المظللة".

وأكد الاسدي، أنه "ستتم محاسبة جميع المخالفات للانظمة المرورية، اضافة الى محاسبة اصحاب الدراجات التي تسبب إزعاجاً للمواطنين".

من جانب آخر لفت المتحدث باسم دائرة صحة كربلاء المقدسة عدي السلامي إلى أن "مستشفى الحسين العام وهو المستشفى الاكبر في المحافظة، يستقبل يومياً من 30 الى 50 مصاباً بحوادث مرورية"، مبينا أن "الحوادث تزداد في مناسبات الاعياد والزيارات المليونية، والاصابات تتراوح بين البسيطة والمميتة".

وأضاف، أن "اكثر الحوادث تقع بين مستخدمي الدراجات الهوائية والنارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، بسبب صغر اعمار سائقيها وعدم التزامهم بتعليمات المرور والسرعة الزائدة في القيادة في الاماكن غير المخصصة للدراجات".

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