هل من الحكمة شمل السلفيين والإخوان في أي حوار وطني في مصر ؟؟؟ - أحلام أكرم

2022/05/12 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحلام_أكرم دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حوار مع كل القوى السياسية يوم 28 إبرايل ..



خطوة في الإتجاه الصحيح خاصة وبعد أن أتبعها بخطوة إخراج بعض الدفعات من معتقلي الرأي من السجن, ولقائه مع بعض قيادات المعارضة السياسية ومنهم الأستاذ حمدي صباحي ..المؤشرات تؤكد نية الرئيس الصادقة في العمل على مصلحة مصر أولآ وحماية شعبها من أي تدخلات خارجية ..



الجدل القائم حول فيما إذا كانت الدعوة ستشمل الإخوان أم ل ......





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