الأنعامية كمفهوم توصيفي سلوكي - عباس علي العلي

2022/05/12 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي وقد ضرب الله بها مثلا فمن لم يحكم عقله فهو كالأنعام بل أضل منها لان الأنعام لا عقول لها وهم لهم عقول واعية {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً }الفرقان44,الانسان يتساوى مع المخلوقات الأخرى بوجود الروح وصفة النفس إلا انه يختلف عنهم بملكة العقل والتعقل {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَن ......





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