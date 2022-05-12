صحة كردستان تستبعد لجوء مواطنيها لتلقي العلاج خارج الإقليم

2022/05/12 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

استبعد وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، اليوم الخميس، ان يلجأ الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحلق والأسنان إلى تلقي العلاج خارج الإقليم أو العراق، مؤكدا أن هذا المجال الطبي شهد تطوراً واسعاً في السنوات الأخيرة.

وقال البرزنجي في كلمة له على هامش مشاركته في ندوة أُقيمت في أربيل بشأن طب الأسنان والحلق تابعته (بغداد اليوم)، إن "أعداد الأخصائيين في هذا المجال بتزايد مستمر بما يصب في مصلحة المرضى".

وأضاف أن إقليم كردستان، وخلال السنوات الأخيرة الماضية بات يمتلك العديد من الأخصائيين في مجال صحة الأسنان وأمراض الحلق، ولا اعتقد ان تكون هناك خدمات غير متوفرة في هذا المجال بحيث يضطر معها المريض الى تلقي العلاج خارج اقليم كردستان او العراق.

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