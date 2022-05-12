كاميرا توثق لحظة التهام حريق هائل قصور ومنازل فاخرة في كاليفورنيا

2022/05/12 | 19:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أدت حرائق الغابات الهائلة إلى عمليات إخلاء حيث التهمت ألسنة اللهب حوالي 200 فدان من الأراضي، بحلول مساء الأربعاء، بعد أن دمرت القصور التي تقع على طول شوارع مجمع هيل سايد السكني في أحد أكثر المناطق ثراءً بكاليفورنيا.

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