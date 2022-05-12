لندن تهدد بالتحرك من جانب واحد بشأن إيرلندا الشمالية

2022/05/12 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – هددت الحكومة البريطانية الخميس بالتحرك من جانب واحد في غياب “مرونة” من الاتحاد الأوروبي لتخفيف الترتيبات الجمركية لما بعد بريكست في إيرلندا الشمالية التي تشهد شللا سياسيا، في موقف اعتبرته المفوضية غير مقبول.وبعدما أشارت خصوصا إلى الخلافات السياسية في المقاطعة والاضطرابات في المبادلات التجارية مع بريطانيا، تريد لندن إعادة […]

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