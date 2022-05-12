قطر والاتحاد الأوروبي يعملان على دفع المباحثات المتعثرة للنووي الإيراني

2022/05/12 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (الى اليمين) وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش لقائهما في طهران في 12 أيار/مايو 2022.© الرئاسة الإيرانية/أ ف ب – طهران (أ ف ب) – أكد الاتحاد الأوروبي وقطر التي يزور أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني طهران، العمل على الدفع قدما بمباحثات إحياء الاتفاق […]

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