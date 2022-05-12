فنلندا تخطو خطوة كبيرة نحو الحلف الاطلسي واضطرابات جديدة في شحنات الغاز

2022/05/12 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمال يزيلون حطام مبنى تعرض للقصف في شيركاسكي بشرق أوكرانيا في 11 أيار/مايو 2022 © ا ف ب ياسويوشي شيبا كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – خطت فنلندا الخميس خطوة جديدة نحو الانضمام الى حلف شمال الأطلسي ورأت موسكو في ذلك “تهديدا” على روسيا، في حين أن شحنات الغاز الروسي لاوروبا عبر اوكرانيا شهدت اضطرابات […]

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