2022/05/12 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن اعتقال عنصر بـ"داعش" في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 31 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر داعش في قضاء بيجي وفقا لأوامر قضائية".وأضافت أن "قيادة العمليات تواصل ملاحقة عناصر التنظيم والمطلوبين وفق الأحكام القضائية واستنادا للمعلومات الاستخبارية، حيث يجري تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصر بـ'داعش' في بيجي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصر بـ'داعش' في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).