2022/05/12 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YZe-TrVERbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فلسطين | تشييع رسمي لجثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة | تقرير ابتهال محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فلسطين | تشييع رسمي لجثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة | تقرير ابتهال محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).