اجتماع طارئ لائتلاف المالكي يخص قانون حظر التطبيع

2022/05/12 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الخميس، عن عزم الإئتلاف عقد اجتماع لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقال الحمامي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب انهى قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وسيكون هنالك اجتماعاً لائتلاف دولة القانون لمناقشة جميع فقرات قانون تجريم التطبيع قبل موعد القراءة الثانية".

وأضاف، أنه "بإمكان أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية قبل القراءة الثانية ابداء الملاحظات للإضافة او الحذف في فقرات القانون".

وتابع الحمامي، أن "القانون جرم التعامل مع الكيان الصيهيوني على جميع العراقيين في داخل العراق وخارجة وكذلك على المستثمرين المتواجدين على الأراضي العراقية".

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