الامارات تعدّل مدة الخدمة العسكرية

2022/05/12 | 19:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زوار في معرض الانظمة غير المأهولة في أبوظبي أمام آلية عسكرية يتم التحكم فيها عن بعد في 22 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب/AFP مصور متعاون ابوظبي (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الخميس تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور في القوات المسلحة للدولة الخليجية الثرية.وتم تقصير مدة الخدمة لتصبح 11 شهراً […]

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