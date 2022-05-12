لأول مرة في التاريخ.. صورة فوتوغرافية للثقب الأسود

2022/05/12 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي أبريل 2017، تمكن علماء من تسجيل نور منبعث من إلكترونات متوهجة.

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