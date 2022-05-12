عضو بالديمقراطي: قادرون على حلحلة الانسداد السياسي

2022/05/12 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، اليوم الخميس، إمكانية حلحلة الانسداد السياسي، فيما أشار إلى أن هناك مطالب نيابية بتخفيض مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى 24 تريليون دينار.وقال النائب عن الحزب شريف سليمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المبادرات والحوارات مع جميع الاطراف مستمرة بشأن تشكيل الحكومة وليس هناك رفض او قبول تام"، مبينا أن "المبادرات الاخيرة موضع نقاش حالياً".وأضاف، "حتى الان لم يتم التوصل الى المسار الحقيقي للعبور من الصعوبات التي تواجه العملية السياسية"، مؤكدا أن "الحزب الديمقراطي منفتح ومؤمن بالحوار وعندهم القدرة على حلحلة الانسداد السياسي مادامت الحوارات مستمرة دون خلاف".وأوضح، أن "الحزب الديمقراطي متمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية ولن يتنازل عنه".وفيما يتعلق بقانون الدعم الطارئ بين أن "هناك مطالبات بتعديل بعض بنود قانون الدعم الطارئ وتخفيض المبالغ من 30 تريليون الى 24 تريليون دينار والمناقشات مستمرة في اللجنة المالية بهذا الشأن والتصويت على المشروع قريباً".وأطلق الإطار التنسيقي، الأربعاء من الأسبوع الماضي، مبادرة جديدة من 18 نقطة لمعالجة الانسداد السياسي.فيما طرح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بعدها بساعات، مبادرة دعا خلالها النواب المستقلين لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.

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