2022/05/12 | 20:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZigY7MJU0Qc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى تعيد افتتاح جميع المراكز البحثية الطبية بجامعة الموصل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى تعيد افتتاح جميع المراكز البحثية الطبية بجامعة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).