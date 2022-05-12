2022/05/12 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wp_LkNC32Xo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الساهر يغضب من الجمهور ويتوقف عن الغناء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الساهر يغضب من الجمهور ويتوقف عن الغناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).