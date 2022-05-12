الكشف عن أول صورة على الاطلاق للثقب الاسود في درب التبانة

2022/05/12 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشف العلماء، اليوم الخميس، انهم تمكنوا لاول مرة في التاريخ من التقاط صورة للثقب الاسود والذي يقع في مركز مجرتنا، درب التبانة.

وبحسب تقرير موقع "bbc news" البريطاني الذي ترجمته (بغداد اليوم)، فأن "الجسم الذي يمثل الثقب الهائل، يعرف بأسم (القوس أ)، وهو كتلة مذهلة تبلغ أربعة ملايين ضعف كتلة شمسنا".

وأضاف التقرير أنه "لحسن الحظ، هذا الوحش العائل بعيد جدًا - اي يبعد حوالي 26000 سنة ضوئية، لذلك ليس هناك احتمال أن تتعرض الأرض لأي خطر".

وتابع أن "الصورة تم إنتاجها بواسطة الفريق الدولي Event Horizon Telescope (EHT)".

ولفت إلى أن "استغرق وقت تشكيل هذه الصورة خمس سنوات من العمل وتم انجازها من قبل أكثر من 300 باحث من جميع أنحاء العالم".

يشار إلى ان الثقب الاسود يمثل منطقة موجودة في الزمكان (الفضاء بأبعاده الأربعة، وهي الأبعاد الثلاثة بالإضافة إلى الزمن) تتميز بجاذبية قوية جداً بحيث لا يمكن لأي شيء - ولا حتى الجسيمات أو موجات الاشعاع الكهرومغناطيسي او الضوء الإفلات منها.

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