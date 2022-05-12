2022/05/12 | 20:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تقتل قيادات مهمة من عصابات داعش الإرهابية بنينوى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تقتل قيادات مهمة من عصابات داعش الإرهابية بنينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تقتل قيادات مهمة من عصابات داعش الإرهابية بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).