قوة من الحشد تقبض على أحد عناصر داعش في بيجي

2022/05/12 | 20:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة.

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