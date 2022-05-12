تفاصيل لقاء هاتفي بين الكاظمي وماكرون

2022/05/12 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يهنئ الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية .....

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدّم فيه التهنئة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطوّرات والمستجدات الإقليمية والدولية، وجرى أيضاً التأكيد على استمرار التنسيق المشترك، والمضي في المبادرات الثنائية التي سبق أن شهدت العاصمة بغداد إطلاقها بين البلدين.

وأشاد كل من السيد الكاظمي والرئيس ماكرون باستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتقدم المحرز في دحر فلوله، فضلاً عن التعاون الاقتصادي الثنائي، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء12- أيار - 2022

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