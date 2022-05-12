بعد الإطار والتيار.. إنقاذ الوطن يتهيأ لمبادرة جديدة بثالث اقتراح لتشكيل الحكومة العراقية!

2022/05/12 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف المحلل السياسي كاظم الحاج، اليوم الخميس، عن عزم احد اطراف التحالف الثلاثي طرح مبادرة جديدة للوصول الى حل للأزمة السياسية.

وقال الحاج في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي مبادرة لحل الأزمة السياسية وكذلك التيار الصدري ولكن لايوجد اي تفاعل ايجابي من الطرفين تجاه هذه المبادرات".

وأضاف، ان "هنالك مؤشرات تؤكد ان احد اطراف التحالف الثلاثي سيطرح مبادرة جديدة وهذا دليل على عدم ثبات وتماسك هذا التحالف".

وتابع الحاج، أن "الكرة الآن في ملعب المستقلين ولكنهم غير متفقين فيما بينهم فيما يخص كيفية التعامل مع المشهد السياسي نتيجة عدم لخبرة وعدم وجود رؤية في كيفية التعامل مع القوى السياسية وخصوصا الكبيرة منها".

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