2022/05/12 | 20:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1rfvzZjWqPM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | مقطع لمدرس مسيء يعيد فتح ملف التعليم في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | مقطع لمدرس مسيء يعيد فتح ملف التعليم في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).