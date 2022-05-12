2022/05/12 | 20:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6OnZsAwpelo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحسم مع هارون | ضيف الحلقة السفير التركي في العراق علي رضا كوناي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحسم مع هارون | ضيف الحلقة السفير التركي في العراق علي رضا كوناي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).