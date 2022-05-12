سيناتور ديمقراطي يهاجم إدارة بايدن: نطالب السعودية بزيادة إنتاج النفط بينما لا نريد زيادة إنتاجنا

2022/05/12 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم السيناتور الديمقراطي تيم كين، الخميس، سياسات إدارة الرئيس جو بايدن في أزمة ارتفاع أسعار النفط، ومطالبة المملكة العربية السعودية بزيادة الإنتاج، في الوقت الذي لا تريد فيه الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من النفط، على حد تعبيره.

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