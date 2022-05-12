"في تحول عن إعلانها الأولي".. إسرائيل تحقق باحتمال قتل أحد جنودها لشيرين أبو عاقلة

2022/05/12 | 21:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الإسرائيلي يحقق في احتمال أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة، قد أطلقت من قبل جندي إسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، الخميس.

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