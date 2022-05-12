علماء يدربون الذكاء الاصطناعي على قياس ضغط الدم بواسطة هاتف ذكي

2022/05/12 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قام الباحثون في جامعة “بطرسبورغ” الحكومية الكهروتقنية بتدريب شبكات الأعصاب الاصطناعية على القياس الدقيق لضغط الدم بواسطة هاتف ذكي.وذلك استنادا إلى مخطط القلب الكهربائي (ECG) ومخطط الرسم البياني الضوئي (PPG)، المستخدم عادة لتشخيص حالة الأوعية الدموية.وقال المكتب الصحفي للجامعة إن الاختراع يمكن ضبطه لكل مستخدم بشكل فردي ليقيس ضغط الدم في […]

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