2022/05/12 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس، عن رصد اول نزوح قسري بسبب الجفاف في ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "وفق المعلومات تم رصد نزوح لبعض الاسر من قرى جنوب قضاء بلدروز( 30كم شرق بعقوبة) مؤخرا بسبب تعذر وصول مياه الشرب اليها في خطوة تثير القلق اذا ما تفاقمت الازمة في الاشهر القادمة".

وأضاف أن "بلدروز ربما هي من اكثر المدن العراقية تضررا من ازمة الجفاف بالوقت الراهن وهي تحاصر قرابة ربع مليون نسمة"، مؤكدا أن "ملف الجفاف في هذه المدينة لايحظى للاسف بالاهتمام وفق ما نراه رغم خطورة الموقف وعدم وجود اي بدائل توفر المياه".

وأشار الى أن "نزوح بعض الاسر هي رسالة خطيرة تستدعي ان يكون للجهات ذات العلاقة خطوات استباقية من اجل تفادي كارثة الجفاف في موسم الصيف والسعي الى بلورة حلول كما حدث في بعقوبة من خلال تامين مشروع احياء نهر خريسان عبر جدول اسفل الخالص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد اول نزوح قسري بسبب الجفاف في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد اول نزوح قسري بسبب الجفاف في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).