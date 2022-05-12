توب 5: أمير قطر يزور إيران.. وكوريا الشمالية تعلن عن أول إصابة بكورونا

2022/05/12 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة أمير قطر إلى إيران وتصريحاته عن مقتل مراسلة قناة الجزيرة في القدس شيرين أبو عاقلة، إلى إعلان كوريا الشمالية عن أول إصابة بفيروس كورونا بعد مرور أكثر من عامين على بدء الجائحة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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