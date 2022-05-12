2022/05/12 | 21:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nnjx3ajQ_n4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدرس يتحدث بألفاظ نابية و عدد الأميين وصل إلى 12 مليون في العراق | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدرس يتحدث بألفاظ نابية و عدد الأميين وصل إلى 12 مليون في العراق | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).