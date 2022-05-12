2022/05/12 | 21:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KhGlMkzKYXc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. راكب لم يقد طائرة في حياته ينجح في الهبوط بالطائرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. راكب لم يقد طائرة في حياته ينجح في الهبوط بالطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).