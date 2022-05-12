2022/05/12 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت عضو تحالف الفتح النائب انتصار الموسوي، الخميس، ان التخبط عنوان سياسة الحكومة حيث تجاهلت ملفات خطرة وحيوية في ذات الوقت.وقالت الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “حكومة تصريف الاعمال هو الوصف القانوني لحكومة الكاظمي وبالتالي عليها مسؤوليات وواجبات محددة لكنها للاسف تمارس تخبط في ملفات امنية واقتصادية وسياسية على نحو زاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: الحكومة تجاهلت اخطر ملفين في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: الحكومة تجاهلت اخطر ملفين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).