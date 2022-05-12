كواليس الجلسة.. نسبة صادمة للمصوتين ضد باسم خشان: سأقدم الكاميرات للمحكمة الاتحادية

2022/05/12 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، عن نسبة صادمة من المصوتين ضده بخصوص قرار عقوبة هيئة رئاسة البرلمان الخاصة بمنعه من الدخول بأي لجنة نيابية وعدم السماح له بالمداخلات أثناء الجلسات.

وقال خشان لـ(بغداد اليوم ) ان "البرلمان لم يصوت على اسمي في اللجنة القانونية كعضو فيها وبعد انتهاء التصويت على أعضاء اللجنة طلب أعضاء في البرلمان اضافتي كعضو في اللجنة القانونية وطلبوا ان يصوت البرلمان بذلك، لكنني اعترضت وقلت في حينها لم اسمح بالتصويت وما حصل امر معيب جداً"، مضيفا ان "الامر الذي دعا رئيس البرلمان ان يتخذ القرار بحقي مدعيا تصويت البرلمان على طلبه".

وأوضح ان "الكاميرات بينت ان 15 % من الأعضاء فقط من صوتوا وليس أعضاء المجلس بالكامل والكاميرات سأقدمها للمحكمة الاتحادية وهي من ستبت بالقرار وسيتضح حينها من صاحب الحق ومن سيعتذر للأخر" .

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