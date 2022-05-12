نفط الوسط يتغلب على أربيل بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز

2022/05/12 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكن فريق نادي نفط الوسط، اليوم الخميس، بالفوز على نادي أربيل بهدفين نظيفين، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز.

حيث سجل هدف نادي نفط الوسط الأول من قبل اللاعب خالد محمد في الدقيقة 30 .

فيما سجل نفط الوسط الثاني في الدقيقة 48 من قبل اللاعب حسين عبد الواحد.

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