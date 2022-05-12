مكافحة الاتجار بالبشر تطيح بشبكة وسط بغداد

2022/05/12 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان مكافحة الاتجار بالبشر القت القبض على شبكة يتاجرون بالبشر وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مكافحة الاتجار بالبشر/ مكتب الرصافة اطاحت بشبكة مكونة من ١٨ شخص رجال ونساء يتاجرون بالبشر داخل مركز للمساج في منطقة الكرادة وسط بغداد".

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