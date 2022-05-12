المرشد الإيراني يستقبل أمير قطر.. ويوضح ما يتوقعه من العالم العربي

2022/05/12 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، الخميس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، في طهران، قبيل أن يغادر متوجها إلى تركيا في زيارة رسمية.

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