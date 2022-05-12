اللجنة المالية تصوت على عدد من فقرات قانون الدعم الطارئ

2022/05/12 | 22:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القانون ليس بديلا عن قانون موازنة العام 2022.

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