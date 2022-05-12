درجال يحدد موعد حسم تسمية مدرب للمنتخب الوطني

2022/05/12 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارحدد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الخميس، موعد حسم تسمية مدرب للمنتخب الوطني.وقال درجال، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الفنية والمستشارين في الاتحاد العراقي لكرة القدم بصدد إعداد دراسة أكاديمية كاملة بشأن تسمية مدرب للمنتخب الوطني"، لافتاً إلى أن "الدراسة ستقدم له خلال الأيام القادمة".وأضاف، أن "المدرب القادم سيكون لمدة أربع سنوات ولا حاجة للاستعجال في تسميته"، مشيراً إلى أن "تسمية المدرب الجديد ستحسم قبل نهاية الشهر الحالي".يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أقال في وقت سابق، مدرب المنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش بالتصفيات المؤهلة الى كاس العالم قطر 2022 بعد أن تعادل امام سوريا بهدف لكلاً منهما، فيما تم تكليف عبد الغني شهد بقيادة المنتخب مؤقتا لحين تسمية مدرب جديد.

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