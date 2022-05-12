إسبانيا والمغرب يتفقان على موعد إعادة فتح حدودهما في سبتة ومليلية

2022/05/12 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير فرناندو غراندي-مارلاسكا إن البلدين اتفقا على فتح الحدود البرية مع سبتة ومليلية تدريجا اعتبارا من 17 مايو.

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