الى متى تستمر القوات الإسرائيلية بقتل أبرياء الفلسطينيين دون محاسبة - احمد موكرياني

2022/05/12 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان استشهاد شيرين ابو عاقلة من قبل قناص إسرائيلي* ايقظت المجتمع الدولي حول جرائم الجيش الإسرائيلي، ولكن هل ستردع هذه الجريمة الحكومة الإسرائيلية لإنهاء غطرستها والتوقف عن قتل الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم وتدمير بيوتهم وتوافق على القبول في ان يعيش الفلسطيني بسلام على ارضه بأمان بقبولها بإنشاء دولة فلسطين مستقلة وحرة بكامل السيادة في الضفة والقطاع.



ان العمليات القتل والتهجير الفلسطينيين مستمرة ......





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