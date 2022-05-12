شاهد بالفيديو.. ردود افعال غاضبة من بقاء العراق بحاجة الى الغاز الايراني

2022/05/12 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sMXEEIWxInA

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