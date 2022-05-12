حقيقة تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق - عاجل

2022/05/12 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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الانباء التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري غير صحيحة وهو بصحة جيدة ولن يدخل اي مستشفى في لندن او مكان اخر

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