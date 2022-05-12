توجيه من الداخلية يخص

2022/05/12 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي توجيها للدفاع المدني بتعزيز الحزام الأخضر في المدن لتقليل تأثير العواصف الترابية.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، انه "شرعت مديرية الدفاع المدني بتعزيز الحزام الأخضر في أطراف المدن العراقية في كافة المحافظات من خلال تبني مبادرة زراعة وإرواء شجرة ( ألابيزيا) دائمة الخضرة من أجل تقليل تأثير العواصف الترابية التي يشهدها العراق".واوضح "زجت مديرية الدفاع المدني بكوادرها في جميع أنحاء العراق وسخرت آلياتها الحوضية من أجل إتمام أعمال الإرواء ورعاية الأشجار بشكل مستمر ضمن خطة أعدتها المديرية بانتخاب مناطق زراعة الشتلات تراعي فيها اتجاه حركة رياح العواصف المتربة من أجل تقليل تأثيرها على المواطنين".واضاف، أن "مديرية الدفاع المدني أصدرت التعليمات الواجب اتباعها من قبل المواطنين عند حدوث العواصف الترابية وسجلت العديد من حالات الاختناق نتيجة شدة تلك العواصف التي ضربت المدن العراقية مؤخراً والذي استوجب معها تدخل فرق إسعاف الدفاع المدني من أجل إنعاش المصابين من المواطنين وتأمين نقلهم إلى المستشفى".

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