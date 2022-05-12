الإطار التنسيقي يؤكد تماسكه لمعالجة الانسداد السياسي

2022/05/12 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، تماسكه لمعالجة الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الإطار عن تحالف الفتح محمود الربيعي في تغريدة تلقتها (بغداد اليوم) إن "قوى الإطار الشيعي تزداد تماسكا وتوحدا في مواقفها الرامية لتحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة حالة الانسداد وهي متمسكة بمبادرتها ومستعدة للتحاور مع الاطراف الاخرى دون تفريط بأي طرف في الاطار".

وأضاف انه "لا صحة لما يشيعه البعض عن محاولات فشلت منذ بدايتها لاضعاف قوى الاطار او تجزئة موقفها الموحد" .

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