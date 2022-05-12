اعتقال 'منتسب' يستدرج عاملات أجنبيات شرقي بغداد

2022/05/12 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال "منتسب" يقوم باستدراج عاملات أجنبيات بغية بيعهن شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معلومات استخباراتية دقيقة وخلال نصب كمين محكم قوة امنية تعتقل منتسباً في وزارة الداخلية يقوم باستدراج العاملات الاجنبيات من منازل عملهن ويقوم باغرائهن بالمال والوعود بغية بيعهن في اماكن اخرى بمبالغ مالية".

وأضاف المصدر أنه "تم اعتقاله صمن منطقة زيونة وتم تقديم شكوى ضده من قبل ٣ اشخاص".

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