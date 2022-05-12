2022/05/12 | 23:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2w1l0-ST5sA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيان صبري: المستقلون قد يديرون البلاد بشكلٍ أفضل) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيان صبري: المستقلون قد يديرون البلاد بشكلٍ أفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).